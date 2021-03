Les chocolatines dorées : une équipe bordelaise au trophée "roses des sables"

Elles sont deux bordelaises et se lancent dans l'aventure du trophée "roses des sables". Un rallye 100% féminin qui se déroulera au Maroc en octobre prochain. Nadia et Caroline ont pris comme nom d'equipage " les chocolatines dorees", et sont allées à la rencontre du boulanger qui a le titre de meilleur chocolatine du monde. Reportage Elise Comarteau.



Pour soutenir Nadia et Caroline dans leur projet de rallye sportif et solidaire, vous pouvez les joindre sur leur page Facebook "les chocolatines dorées".