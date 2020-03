Les Chrétiens de Haute-Savoie s'organisent en confinement Covid-19 !

Que de bouleversements dans nos vies en une dizaine de jours ! Et pourtant, les coups de fils passés et reçus nous en persuadent très vite : les chrétiens de Haute-Savoie ne se laissent pas abattre. Ils s'organisent pour continuer à "bouger" dans leur périmètre limité.

Pas de messe, pas de culte... mais des Eglises et temples ouverts, car il est permis de venir prier, en gardant ses distances. Plus de visite possibles aux plus fragiles ? Mais des chaînes de solidarité téléphonique. Plus d'école ! L'enseignement catholique est sur le pied de guerre.

Autant de premières initiatives que nous partageons dans cette émission spéciale !



AU SOMMAIRE :