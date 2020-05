Les chrétiens pourront célébrer la pentecôte

Le Conseil d'Etat vient de retoquer l'arrêté du Premier Ministre interdisant les réunions dans les lieux de cultes et donc ne permettant pas de déconfiner les messes pour l'église catholique. A cette date ça ne changera fondamentalement pas les choses puisque que les prêtres se sont préparés à accueillir les fidèles. Illustration dans le Loir et Cher.



En raison du COVID19, Les Jardins du cœur n'ont pu vendre leur production de plants. Alors, les Restos du cœur d'Indre et Loire mettent à disposition des associations et des particuliers des plants de fruits et légumes.



Le soleil va encore faire monter la température. On va dépasser demain les 25 degrés pour la première fois de la saison.