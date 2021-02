Les CirkoPathes, le cirque à la portée de tous

L’association des Cirkopathes est un rassemblement de personnes intéressées par la pratique des arts du cirque et qui souhaitent se retrouver dans le cadre d’une association. Elle doit permettre à ses membres de s’entraîner, de créer des spectacles, de développer des projets cirque et conduire des actions en lien direct ou indirect avec le cirque.

On en parle avec Pierre Stanguennec, animateur au sein de l'association

Plus d'informations : https://www.lescirkopathes.fr/