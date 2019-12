Les Colis Verts fêtent leur 2 ans d'existence

RCF Puy-de-Dôme : L'idée des Colis Verts c'est de limiter l'impact écologique des livraisons ?

Erwan Carré : Oui l'idée c'est d'offrir une alternative en terme de logistique urbaine auprès des entreprises locales. Mais aussi en sous-traitance des transporteurs pour le « dernier kilomètre ». On utilise des vélos cargo et deux remorques d'un mètre cube. On peut transporter jusqu'à 140 kilos.

RCF Puy-de-Dôme : Pourquoi avoir lancé cette entreprise ?

Erwan Carré : Par convictions personnelles. On utilisait beaucoup de déplacements doux, pour emmener les enfants à l'école par exemple. Et puis surtout l'urgence climatique. Il y avait vraiment quelque chose à faire en matière de logisitique urbaine, d'autant qu'à Clermont il n'y avait aucune solution dans ce domaine.

RCF Puy-de-Dôme : Qui sont vos principaux clients ?

Erwan Carré : Nous avons 3 types de clients. Nous livrons des matières premières tous les matins. Des boulangers pour 50 restaurateurs. Des fruits et légumes pour un grossiste. Nous livrons des colis tous les après-midi. Et depuis un mois le magasin bio L'Eau Vive rue Fontgiève.

RCF Puy-de-Dôme : Parmi les nouveautés, il y a ces véhicules électriques. Pourquoi cette acquisition ?

Erwan Carré : L'idée c'était d'étendre notre zone de livraisons. On peut aller jusqu'à Beaumont ou Royat par exemple. Mais aussi de pouvoir prendre des colis plus lourd et plus volumineux. Il faut qu'on reste au plus près des besoins de nos clients. Il y avait une demande.

RCF Puy-de-Dôme : Autre nouveauté, le fait de pouvoir communiquer sur vos véhicules. Vous proposez de la publicité verte ?

Erwan Carré : Oui l'idée c'est d'utiliser l'espace sur nos remorques. On loue des espaces à la semaine, à la quinzaine ou au mois. On est présent toute la journée en centre ville. Donc c'est un beau support de communication éco-responsable.

RCF Puy-de-Dôme : Parmi vos projets à venir, vous souhaitez recruter ?

Erwan Carré : Oui maintenant que le projet est structuré on souhaite embaucher à partir de janvier 2020. Un ou deux personnes dans le courant du premier trimestre.