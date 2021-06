Les collégiens de Gaillac se mettent derrière la caméra.....

Les élèves gaillacois de 4eme et de 3eme ont endossé le rôle de journalistes et de caméramans, dans le cadre d'un projet d'éducation aux médias et à l'information lancé par leur professeure. 2 journalistes professionnels sont venus pendant toute l'année scolaire les aiguiller dans leurs réalisations.

Marie Guillet est professeure documentaliste d'Education aux Medias et à l'Information (EMI) au collège Albert Camus à Gaillac.