Les collégiens de Notre-Dame ne connaissent pas la crise

Au sein de l'établissement d'Alençon, une vingtaine d'élèves travaillent à la commercialisation de petits murs végétalisés. Chacun a sa tache et sa fonction, de la présidente jusqu'à l'ouvrier en production.



L'occasion pour ces enfants de 14-15 ans de découvrir la réalité d'une entreprise, du recrutement des équipes à la vente du produit en passant par le financement de la production... À l'image de Suzel la présidente, Florian le DG et Norian la cadre administrative et RH, ils assument chacun une responsabilité essentielle à la bonne conduite du projet global. Trois enseignants de Notre-Dame de Lancrel les accompagnent dans cette aventure. Des partenariats ont été noués, notamment avec l'l’IME « La Garenne » ou bien le Crédit Agricole.