Les commerçants du centre-ville de Clermont s'unissent pour la période des soldes

Ce sont des soldes particulières qui débutent ce mercredi. La période est décalée en raison de la pandémie de covid-19. Un retour attendu par les commercants après 2 mois de confinement et de fermeture des boutiques.

Les commerces du coeur de ville de Clermont-Ferrand ont décidé de s'unir pour faire de ces soldes, des retrouvailles avec les consommateurs.

"Shopper, se restaurer, se balader"

C'est le slogan inscrit sur l'affiche représentative de l'évènement. Le mot "soldes" n'est pas mentionné volontairement.

"On a souhaité réunir toutes nos forces et ne pas travailler uniquement entre commerçants", détaille Mickaël Chaillaud, président de l'association Coeur de ville 63. "On veut que le flux piéton augmente donc ça nous concerne autant que les restaurants ou les cinémas. C'est un tout. On est esemble."

Ouverture le dimanche

En plus des 4 semaines de soldes, les commerces pourront ouvrir, s'ils le souhaitent, 2 dimanches durant l'été. Les 19 et 26 juillet.

"On a aussi obtenu le droit de déballer devant nos devantures le vendredi, samedi et lors des deux dimanches", poursuit le président de Coeur de ville 63. "C'est un peu comme le marché, ça nous permet de montrer qu'on est là. Même si la clientèle est au rendez-vous depuis le déconfinement, tout n'est pas encore gagné."

Top départ donc des soldes d'été pour tous les commerces Clermontois. Soldes qui prendront fin le 11 août prochain.