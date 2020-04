Les commerces bordelais se préparent à la ré-ouverture

Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé hier à l’Assemblée le plan de déconfinement progressif prévu. Le plan prévoit un déconfinement sous conditions à partir du 11 mai, par étapes et sur mesure selon les territoires face à l’épidémie de coronavirus.

Pour les commerces, hors cafés et restaurants, ils pourront rouvrir leurs portes le 11 mai. Mais comme dans les transports, ils devront gérer les flux et faire respecter les mesures de distanciation physique. Ces derniers se préparent activement à la réouverture, indispensable pour leur survie. C’est ce que nous explique Christian Baulme, président de l’association de commerçants bordelais, « la ronde des quartiers ».

Notons que les commerçants pourront subordonner l’accès à leur magasin au port du masque.