Deux abstentions et un vote pour. C'est le choix des députés du Cher sur la proposition de loi "sécurité globale". La députée Nadia Essayan pointe le flou autour du fameux article 24.



Les commerces de nouveau ouverts depuis samedi. Une réouverture vous l'avez peut-être remarqué avec des règles bien précise.



Des questions sur le nouveau programme de renouvellement urbain à Bourges. Près de 1 500 destructions de logements prévues, pour une centaine de reconstruction. Le maire de Bourges en veut plus.



La ville de Blois a démarré aujourd'hui la distribution de ces colis de Noël pour les habitants de plus de 70 ans. Une action bouleversée dans ce contexte sanitaire.