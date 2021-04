Les communes forestières d'Occitanie sollicitent les élu.es

L'actualité donne raison à la grogne... en cette fin mars 2021 on déplore du vol de bois dans des forêts ariégeoises. Pendant ce temps, les maires de communes forestières qui n'ont plus les moyens de gérer les forêts publiques à la place de l'état, rencontrent les sénateurs comme, dans l'Aude, Jacky Galy, président audois de l'association des communes forestières et les sénateurs Gisèle Jourda et Sébastien Pla.