Les compagnons du devoir

Claire Périgot est la prévôt de Rennes des Compagnons du devoir. Elle est l'invitée de Bernard Clermont pour nous parler de cette organisation qui est basée sur la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir-être, et propose des formations et des perfectionnements pour 31 métiers différents. Les Compagnons organisaient des portes ouvertes les 17, 18 et 19 janvier 2020 à Rennes mais d'autres journées sont prévues les 13 et 14 mars.

Un jeune compagnon est également invité afin de témoigner de son parcours et de ce qui l'a amené à choisir cette voie.



Si cela vous donne des envies : https://www.fondation-entreprendre.org/