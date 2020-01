Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes ce week-end

L'INTERVIEW / Un week-end pour s'informer

Les 17, 18 et 19 janvier sont organisées dans toute la France les Journées portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Derrière cette association, plus de 10 000 jeunes formés à un savoir-faire unique et une multitude de métiers.

Adam Amourette, le prêvot de la Maison des Compagnons du Devoir de Lyon, est l'invité de Melchior Gormand

Pour aller plus loin : https://www.compagnons-du-devoir.com/



AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / AgreenTech Valley à Orléans

• Ça fait du bien d'en parler, avec Bernard Devert d'Habitat et Humanisme / Partage de notre vision d’Habitat et Humanisme

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Quand les grands aident les petits, tout le monde grandit !