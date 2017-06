Les Compagnons Scouts de Villars en Bolivie !

Ils sont 7, ils partent passer le mois d'août en Bolivie, au service d'une association locale engagée dans le développement rural.

Charles, Brune et Charlotte partagent avec nous cette belle aventure, au nom de leurs copains.

Unis par les années passées ensemble dans le groupe scout de Villars, ayant déjà vécu de nombreux camps et autres projets, soutenus pas de nombreux amis et parents, ils se sont lancé un grand défi.

Depuis deux ans, ils ont travaillé pour réunir un budget important, ils ont préparé l'aventure en détail, ils sont impatients de partir !

C'est "Fréquence jeunes" !