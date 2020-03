Les confirmands adultes et servants d'autel se retrouvent

Samedi 29 février, Mgr Lagleize a réuni 65 adultes qui se préparent au sacrement de la confirmation. Outre la démarche jubilaire proposée en cette année des 800 ans de la cathédrale, une catéchèse sur l'Alliance a permi de préparer ces confirmands à recevoir le sacrement de la réconciliation. Quelques jours plus tôt, ce sont les servants d'autel qui se sont retrouvés pour 2 sessions de 3 jours... L'occasion pour eux de se former et de vivre un temps de partage