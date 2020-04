Les conséquences du confinement sur la formation professionnelle

Apprentis, stagiaires, demandeurs d’emploi en formation… Avec le confinement lié au coronavirus, depuis le 16 mars, le quotidien des étudiants en filière professionnelle a été chamboulé. Cours en ligne et visioconférences : tous les moyens sont bons pour assurer la continuité de l’enseignement et de

l’apprentissage. Pour mieux comprendre comment les établissements de formation s’organisent concrètement sur le terrain, Jean-François Perdriau, directeur de la fédération départementale des Maisons familiales rurales et des Centres de formation des apprentis de la Mayenne, est l’un des deux invités de l’émission. Avec lui, André Martin, vice-président Emploi Apprentissage Formation & Orientation à la Région des Pays de la Loire, raconte comment la Région gère cette situation sans précédent pour la filière de la formation professionnelle.