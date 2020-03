Dans la première partie de notre magazine nous aborderons les conséquences du coronavirus sur la vie des églises locales. Vous entendrez 2 évêques qui viennent de revenir de Rome après leur visite aux pape dans le cadre de leur visite Ad limina mais aussi les conséquences sur l’économie de grands évènements culturels qui ont dû être annulé.



La pluie est-elle une si bonne nouvelle pour les agriculteurs des Pays de la Loire ? C’est la question que nous nous poserons. En effet… après deux étés successifs de sécheresse, la région fait face à un hiver particulièrement arrosé. Ce qui n’est pas sans conséquences pour les éleveurs par exemple.



Voir autrement, ne pas voir, ne plus voir, une expérience de résilience, c’était la thématique d’une soirée organisée par les conférences du bien vieillir en Mayenne. Rencontre avec plusieurs intervenants de cette soirée.



Et enfin, dans la pause spirituelle, nous nous interrogerons sur le lien entre médecine et écologie intégrale et plus particulièrement à l’influence de laudato si sur la pratique de la médicine.... à l’occasion ce week-end d’un forum sur le sujet organisé par les frères de Saint Jean, présents à Notre Dame du Chêne dans le sud Sarthe.