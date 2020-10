Les conséquences du dérèglement climatique touchent les Pays de la Loire

Hausse des températures, du niveau de la mer, sécheresses à répétition... Les conséquences du dérèglement climatique touchent notre région.

Pour mesurer les impacts et émettre des propositions pour lutter contre ce réchauffement climatique, la Région des Pays de la Loire vient de mettre en place un GIEC régional, un Groupe Interdisciplinaire d’Experts sur le Changement climatique.

Constitué de 20 membres, ce groupe d’experts scientifiques est présidé par Virginie Raisson Victor, chercheuse et présidente du LEPAC, le Laboratoire d'Etudes Géopolitiques et Prospectives.

Antony Torzec l'a rencontré.