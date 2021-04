Les conséquences psychologiques de la crise sur les ados et les enfants

Pour aider les enfants et les adolescents à traverser la crise sanitaire, le gouvernement d’Emmanuel Macron a lancé le forfait "100 % psy enfant"



Le principe : 10 séances sans avance de frais pour les enfants et les adolescents âgés de 3 à 17 ans. Dans les faits, ce forfait est activable tout au long de la crise, auprès de psychologues partenaires identifiables par le biais d’une plateforme.



Cette mesure vient questionner l'accès aux séances avec un psychologue, jugées par certains comme trop chères et trop compliquées.

Un avis que partage Florent Simon, psychologue clinicien, psychothérapeute et secrétaire régional Grand Est du syndicat national des psychologues.