Les consultation psy en augmentation de 30% à l'université

Un étudiant sur trois souffre aujourd'hui de détresse pyschologique. Depuis le 2e confinement, au mois d'octobre, les facs n'ont toujours pas ré-ouvert à 100%. Les cours se font donc à distance et les étudiants vivent de plus en plus mal cet isolement. Au Mans, un soutien psychologique a été mis en place, en lien avec le centre de santé de l'université.