Les contrôles des gestes barrières et du respect du confinement, à Nice, c'est au quotidien

© Des policiers vérifient les attestations et le respect des gestes barrières place Garibaldi à Nice le 17 novembre 2020 - Stèvelan Chaizy-Gostovitch

C'est une période que l'on ne vit pas très bien mais les restrictions qui concernent les Alpes-Maritimes comme le reste de la France sont utiles. Elles font à nouveau reculer l'épidémie. Salvateur pour nos hôpitaux. Il est vrai que ce deuxième confinement est plus critiqué. Par ceux qui n'acceptent pas ces privations de libertés et qui manifestent mais aussi par ceux quirespectent scrupuleusement les règles et qui se plaignent de voir encore trop de monde dans les rues.

Au milieu, les forces de l'ordre font respecter les règles. La police nationale des Alpes-Maritimes organise des contrôles tous les jours. Ils sont obligés de sévir car il y a encore des contrevenants aux règles: sorties sans attestation, non-respect du kilomètre, port du masque non respecté... 135 euros d'amende pour les récalcitrants.

Le reportage à Nice, place Garibaldi: