Les coulisses des expéditions Gombessa par Laurent Ballesta

EXPEDITION GOMBESSA V : SURVEILLANCE DES ÉCOSYSTÈMES PROFONDS

Méditerranée. Parce que les hommes y voyagent depuis des millénaires, on la croit sans secrets. Parce qu’ils l’ont conquise et maltraitée, on la croit dévastée. Le berceau de nos civilisations serait devenu la poubelle de nos sociétés. Mais pire encore que la triste réalité, il y a le rêve meurtri : le calme de ses golfes clairs aurait fait taire l’appel du large. Vendue comme lieu de villégiature, elle n’incarnerait plus l’aventure… Et pourtant, si le tourisme peut tuer l’exotisme – et la pollution tout le reste – la Méditerranée est toujours une mer vivante, et elle est encore une mer à explorer.

Loin sous sa surface, se cachent de vastes territoires sous-marins que l’homme n’a jamais parcourus et n’a pas encore saccagés. Ces jardins luxuriants sont dignes des récifs coralliens tropicaux. On les appelle des récifs coralligènes. S’ils sont moins connus et très peu illustrés, c’est parce que ces joyaux naturels des eaux tempérés s’épanouissent, loin de la côte, et surtout au-delà des profondeurs accessibles au plongeur traditionnel. Ces « hotspots » de biodiversité se trouvent dans la zone crépusculaire, l’étage mésophotique, là où ne parvient que moins d’1% de la lumière du soleil, généralement entre 60 et 120 m de fond.

