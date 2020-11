Les coups de coeur de la librairie "Mots d'Ici et d'Ailleurs" à Landivisiau

La situation sanitaire ne fait pas les affaires des librairies. Elles se sont organisées pour proposer des livres à leurs clients, selon le principe du Click and Collect. Marc-Pol Le Deunff gère avec son épouse la librairie "Mots d'ici et d'ailleurs" à Landivisiau, et il a des coups de coeur à nous partager.



Je vous rappelle le titre des ouvrages, "Le Dit du Mistral" d'Olivier Mak-Bouchard, "Alabama 1963" de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, et la BD "Les soldats de Salamine" de Jose Pablo Garcia.

Site : librairielandivisiau.blogspot.com