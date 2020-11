Les coups de coeur du "Livre et la Plume" à Concarneau

Le gérant de la librairie "Le Livre et la Plume" à Concarneau, Alain Quénéhervé nous présente ses coups de coeur littéraires, en cette période de confinement. Il s'agit de "Faut pas rendre les cons pour des gens" (Fluide Glacial), "Impact" d'Olivier Norek, "La Princesse Indienne" de Patrice Pellerin, et "Arbres et forêts de Bretagne".



