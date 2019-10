Les cryptomonnaies en question

Le Fret ferroviaire en baisse en France et dans la région. Le CESER souhaiterait redynamsier ce type de transport de marchandises. Il dispose de plusieurs avantages, notamment écologique.



Connaissez-vous les cryptomonnaies ? Une conférence était organisée hier à Châteauroux. Dans cette édition on vous dit tout.



50 communes participent au dispositif "participation citoyenne" dans le Cher. Objectif : améliorer la communication entre riverains et forces de l'ordre. La commune de Villeneuve-sur-Cher vient de rejoindre le dispositif.