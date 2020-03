Les CUMA des Pays de la Loire ouvrent leurs portes jeudi

Présente dans 4 départements, Loire-Atlantique, Maine et Loire, Sarthe et Vendée, l'Union des CUMA des Pays de la Loire regroupe 18 100 adhérents, et compte 431 salariés. Elle fédère 936 coopératives de proximité. Elle organise ce jeudi des portes ouvertes, intitulées "Les jeunes poussent en CUMA".