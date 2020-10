Les défis du voyage de l'homme sur la planète Mars

Après avoir exploré la lune , pourquoi l'homme n'irait- il pas sur la planète Mars ? Voilà qui fait partie des grands projets de l'exploration spatiale ,mais c'est un immense défi et les obstacles techniques et surtout humains sont nombreux : rencontre avec Laurent Asselin , médiateur scientifique du planétarium de Saint-Etienne pour évoquer ces difficiles problèmes .

Les robots envoyés sur Mars sont de plus en plus performants et permettent d'explorer cette planète sans risque ; mais le rêve reste d'y envoyer l'homme ; pour certains, il pourrait même y fonder une colonie et s'y installer durablement ...