Les défis écologiques de l'eau en Pays-de-la-Loire : un regard franciscain

Florence Denier-Pasquier est l'invité des radios chrétiennes des Pays-de-la-Loire. Vice-présidente de l’association environnementale France Nature Environnement, originaire de Maine et Loire, memebre des fraternités franciscaines séculières, l'angevine nous dévoile son regard scientifique et spirituel sur l'eau. A l’occasion de sa conférence jeudi 5 mars à 20h30, organisée par le service Société et Cultures du diocèse d’Angers, au Centre Saint Jean à Angers intitulé « Défis écologiques de l’eau en Anjou: un regard franciscain », elle répond aux questions de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.