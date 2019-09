Les déplacements domicile/travail s'allongent sur les Pays de la Loire

L'INSEE vient de rendre public une étude sur ce phénomène.

Aujourd'hui, la distance moyenne est de 12kms entre le domicile et le travail dans la région. C'est un kilomètre de plus qu'il y a 5 ans.

Cet allongement des temps de transports a évidemment des répercussions sur le pouvoir d'achat, le logement, les emplois.

On en parle avec Pascal Seguin, le directeur de l'INSEE des Pays de la Loire. Il est interrogé par Antony Torzec.