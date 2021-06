Les dirigeants chrétiens affirment leur vision de l'écologie humaine

La crise sanitaire a entraîné une mutation des conditions et du rythme de travail, avec des relations à distance entre collaborateurs et la tentation d'une disparition de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Les EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) réaffirment leur conception d'une entreprise régie par le concept d'écologie humaine. Alors que s’ouvrent ce samedi 12 juin, leurs assises à Juaye-Mondaye, près de Bayeux, Henri Le Pargneux, référent des EDC pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne est notre invité.