Les dossiers de la commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale

Il s’en est passé des choses en Europe en l’espace de 7 jours ! Nous pourrions parler de quelques changements politiques majeurs chez nos voisins britanniques et italiens, les nouveaux commissaires européens… il y a du pain sur la planche et ce n’est pas fini. J’espère que cette rentrée 2019-2020 s’est bien passée et que vous avez pu trouver votre rythme, car de nombreux acteurs européens ont, eux, déjà la tête dans le guidon.

Pour ce nouveau numéro de CNE, nous retrouvons Marietta Karamanli, députée de la 2ème circonscription de la Sarthe, notamment membre de la commission des Affaires Européennes de l’assemblée.

L'actu européenne de la semaine

Un coup d’œil sur le dernier Eurobaromètre publié mi-août : 61 % des européens interrogés sont confiants quand à l’avenir de l’Europe.

Seulement 44 % d’entre eux ont confiance dans l’Union Européenne, dans ses institutions. Paradoxe d’avoir confiance en l’avenir mais pas forcément dans ceux qui nous y conduisent ?

Ce qui tient le plus au cœur des européens reste la liberté de circulation, 81 % d’entre eux tiennent au maintien de cette liberté. Plus d'infos sur le site touteleurope.eu

Le dossier

Quels sont les sujets qui vont animer la commission des affaires européennes en cette rentrée ? Mais c'est commission, quel est son rôle, déjà ?

Dans quelle mesure ce nouveau parlement, cette nouvelle commission, influent-ils sur le travail de la commission des Affaires Européennes de l'AN ?

Plusieurs dossiers sont déjà en jeu et sont en cours de discussion : la gestion des fonds européens, l'espace fical européen, la politique européenne de l'eau...

D'autres travaux sont à prévoir : neutralité carbonne, protection sociale des travailleurs, bien être animal ou encore droit d'asile.

Emmenez-moi

Pour conclure chaque émission, une question plus personnelle est posée à nos invités. Ce mois-ci : "Quelle destination européenne devez vous absolument me faire découvrir ?"

Direction la Grèce cette semaine, avec l'île de Skopelos. L'occasion de rappeler les liens forts, et souvent oubliés, entre la France et la République hellénique...