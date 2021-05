Les élections départementales les 20 et 27 juin 2021

Les élections départementales sont organisées pour élire les conseillers départementaux. Elles ont remplacé les élections cantonales. Les premières élections départementales ont été organisées en mars 2015. Elles ont lieu tous les six ans et se tiendront les 20 et 27 juin 2021 avec les élections régionales.Les élections départementales, une réalisation de Jean-Michel Badet.