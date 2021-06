Les élections doivent nous engager à une réflexion plus profonde

Le Ptit dej oecuménique propose un regard croisé entre catholique, protestant et orthodoxe, sur des sujets d'actualité.



Il réunit aujourd'hui le Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise catholique et le Père orthodoxe Philippe Dautais, directeur du centre Sainte Croix et délégué à l'oecuménisme pour la région Sud Ouest.



Au sommaire de cette émission



Elections régionales et départementales : quelles responsabilité pour les chrétiens ?



Les agressions à l’encontre d’une manifestation catholique à Paris en mémoire des martyrs de la Commune



Les ordinations de fin d’année dans l’Église catholique : à quoi s’attendre quand on se lance dans le sacerdoce en 2021 ?