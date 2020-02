Les élections municipales

En 2020 auront lieu les prochaines élections municipales. Quoi de mieux que pour s’intéresser pleinement à notre ville, ses priorités, ses services ? Comment vivre ensemble, quel lien social souhaite-t-on ? Comment améliorer la vie associative, sportives et culturelle ? Comment aménager votre ville et prendre en compte les enjeux majeures que sont l’urbanisme, l’écologie, l’alimentation, l’économie ? Mais surtout quels engagements pour le citoyen, quel est le rôle du maire, ses missions, comment œuvrer et rassembler des citoyens autour d’un même objectif au service de notre bien commun ?



L’équipe Perma’théo est heureuse de partager ce sujet avec nos deux invités :



- Guy de Brantes : élu maire de Les Hermites depuis 2008. Il arrête son mandant en 2020. Il préside l’Association des maires ruraux d’Indre-et-Loire.





- Père Christophe Raimbault : Vicaire générale du diocèse de Tours, exégète. Maitre de conférence à l’université Catholique de Paris, participe à de nombreux ouvrages ( « L'Évangile de Paul : des enjeux politiques insoupçonnés »



Emission présentée par Etienne Le Pape.