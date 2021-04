Les élections régionales vues du Loir-et-Cher

[MARDI 20 AVRIL] Avec vous, la Région au coeur, c'est le nom de la liste dont Nicolas Forissier sera la tête d'affiche en juin prochain. Celui qui se veut le rassembleur de la droite, du centre, des indépendants et du mouvement de la ruralité, a choisi pour porter ses couleurs, une jeune figure politique solognote qui a emergé il y a à peine un an, à l'occasion des élections municipales à Salbris.

Un nom soufflé par Guillaume Peltier

C'est en effet Alexandre Avril que le député Les Républicains de l'Indre a désigné pour être la tête de liste dans le Loir-et-Cher pour sa campagne des régionales. Un nom qui lui a été soufflé notamment par Guillaume Peltier, son collègue parlementaire du Loir-et-Cher. Pour Nicolas Forissier, Alexandre Avril est "un jeune élu très compétent et à l'écoute, [...] dans la construction. Il se bat pour son territoire et sa commune. Je me suis dit "un jeune de 29 ans qui est déjà investi, qui va de l'avant, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour conduire notre liste"".

Nicolas Forissier, député LR de l'Indre et candidat à la présidence de la Région, à la tête de la liste "Avec vous, la Région au coeur" (LR/UDI/ Indépendants/mouvement de la ruralité)

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La liste met en avant le renouvellement nécessaire pour espérer l'emporter en juin prochain. Un argument qu'assume pleinement le maire de Salbris pour qui l'un des enjeux majeurs de ce prochain scrutin, va être "l'abstention des jeunes".

ALEXANDRE avril, maire de Salbris et tête de liste dans le Loir-et-Cher de la liste "AVEC VOUS, LA RÉGION AU COEUR" (LR/UDI/ INDÉPENDANTS/MOUVEMENT DE LA RURALITÉ)

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Parmi les raisons qui ont poussé le jeune maire à se lancer dans cette campagne, c'est le caractère essentiel, selon lui, de l'échelon régional, notamment pour les communes comme celle qu'il dirige : "moi je l'observe au quotidien en tant que maire. La plupart des dossiers que nous portons et qui sont essentiels pour redynamiser les petites villes comme la mienne, dépendent des compétences régionales". Et d'égrainer les politiques de développement économique, touristiques, des transports, de l'insertion professionnelle...

Repartir du terrain

Côté programme, Nicolas Forissier se présente comme la "seule alternative du bon sens et du territoire". Il faut selon lui, changer le logiciel qui veut que tout part d'en haut. Il vante une approche qui veut "repartir du terrain et [...] faire de la région un partenaire des départements et non pas un gouvernement bis qui impose". Il prêche d'ailleurs pour la création d'une sorte de G7 qui réunirait tous les deux mois, instances départementales et régionales.

NICOLAS FORISSIER, DÉPUTÉ LR DE L'INDRE ET CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉGION, À LA TÊTE DE LA LISTE "AVEC VOUS, LA RÉGION AU COEUR" (LR/UDI/ INDÉPENDANTS/MOUVEMENT DE LA RURALITÉ)

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Dans son programme, il y a aussi l'ambition de mettre en place un plan de rebond massif dans les mois qui suivront l'élection.

Précisons que dans la liste du Loir-et-Cher, figure en deuxième position, après Alexandre Avril, la maire de Naveil et vice-présidente de Territoires Vendômois, Magali Marty-Royer.