Les élus locaux en soutien des petits commerces

Il faut continuer à appeler son médecin traitant si on a le moindre problème de santé et pas seulement pour la covid-19. Les professionnels de santé du Centre val de Loire constatent déjà une baisse des rendez-vous dans les cabinets médicaux.



Les élus locaux s'engagent en faveur des petits commerces fermés pour cause de confinement. Une délégation de l'Indre reçue hier par le Préfet.



A partir d'aujourd'hui les messes ne sont plus possibles même si les lieux de culte restent ouverts. On fait le point avec l'archevêque de Bourges dans cette édition.



Une antenne locale de l'UNICEF dans le Cher tout juste créée. Objectif : soutenir l'organisation mais aussi mener des actions locales.