Les élus locaux testent le parcours du Tour de France à Châteauroux !

La semaine de la presse à l’école se finit aujourd’hui. Nous étions à Bourges à l’école cour Chertier avec Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l’éducation nationale dans le Cher.



Et si vous alliez dans les Ehpad pour consacrer du temps aux résidents ? C'est la proposition de l'association Unis cité à Châteauroux. Elle vient de s'implanter dans la cité castelroussine.



Et Châteauroux justement qui se prépare à accueillir le Tour de France en juillet prochain. Hier, les élus ont symboliquement fait le parcours dans la ville qu'emprunteront les coureurs pendant la grande boucle.



On terminera cette édition avec une idée bande dessinée ! un voyage maritime à la recherche des restes de l'expédition de Lapérouse. Une enquête qui nous plonge dans un récit passionant.