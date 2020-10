Les emballages du futur - Jean-Christophe Boulard

Invité : Jean Christophe Boulard, délégué général d'Atlanpack

Le 1er salon Futur Pack s’est tenu le 15 septembre au Palais des Congrès de Bordeaux pour réunir producteurs et utilisateurs d’emballages. Ils sont partout et le besoin de les repenser, transition écologique oblige, se fait de plus en plus pressant.