Les enfants aussi touchÃ©s par l'AVC

Chez l'adulte, l'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) représente 150 000 cas par an à l'échelle nationale. Le grand public est mieux sensibilisé aux symptômes et au comportement à adopter face à un cas. Les médecins arrivent également mieux à prendre en charge les victimes de ces accidents. Beaucoup plus rares, les AVC chez les enfants concernent 500 à 1 000 jeunes chaque année en France. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 50 à 60 cas sont recensés tous les ans. Leur nombre reste stable.

Une prise en charge adaptée pour les enfants

Le faible nombre de cas induit une méconnaissance de la part du grand public et même de certains médecins généralistes qui ne sont jamais confrontés au phénomène. En conséquence, la prise en charge des enfants victimes d'un AVC n'est pas forcément la plus adaptée. Pourtant, selon le docteur Maryline Carneiro, neuropédiatre à l'Hôpital Femme Mère Enfant-HCL à Lyon, les pratiques s'harmonisent. Les enfants victimes d'AVC peuvent conserver de lourdes séquelles. Le suivi médical est ainsi prolongé par rapport aux adultes, comme le précise le docteur Maryline Carneiro.



Pour rappel, les symptômes d'alerte d'un AVC sont: la faiblesse d'un côté du corps, les difficultés d'élocution et à rester éveillé et des mots de tête aigus. Si vous constatez ces signes, composez le 15 le plus rapidement possible.