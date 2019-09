Les enfants de Contres suivent le parcours d'un jeune skippeur Loir et Chérien

Qui diffusera le championnat de handball féminin? C'est la question que doivent se poser les clubs dont les match ne seront plus diffusé par Bein Sport. Dans ce journal vous entendrez Yves Guerin, le président du club de Chambray les Tours.



Dans cette édition, nous partirons à Contres où des élèves de l'école Ste-Geneviève vont découvrir toute l'année l'univers de la mer grâce à un jeune skipper loir-et-chérien, Yann Blondel. Vendredi, il était dans l'établissement pour faire découvrir la nourriture qu'il consomme lors de ses compétitions.



La météo pour demain, une journée plutôt calme avec des nuages et des éclaircies. On aura des températures entre 20 et 25 degrés.