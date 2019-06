Conférence sur les enfants et les écrans qui questionne la place de parent et donne des moyens d’accompagner les enfants, de favoriser le dialogue, pour prévenir les mauvais usages des écrans et contribuer positivement au développement des adolescents. Animée par Sotira Armarantos, chargée d’études à JEUDEVI. Organisée par l’APEL 16, le mardi 11 Juin à l’espace Lunesse, à Angoulême.