Les enjeux de la démographie médicale en Sarthe

La démographie médicale ne parle pas en faveur de notre département et de ceux qui y habitent. Le manque de médecins, généralistes comme spécialistes, oblige à innover pour rendre la Sarthe plus attractive pour les professionnels de santé.



Deux projets de structures médicales, des outils de pointe, notamment en chirurgie, et une plus grande place faite à la formation des médecins : des dossiers déterminants pour la santé des sarthois à l'avenir.



Véronique Cantin, vice-présidente du Conseils Départemental de la Sarthe, en charge de la Santé, est au micro de Maxime Nédélec