Les enjeux de la viticulture au pic Saint-loup

Nous étions en direct de l'écurie éthologique et écologique l'étrier des cabanelles pour parler des enjeux de la viticulture au pic Saint-loup. En effet, ce sommet est entouré de vignes, plus de 4530 hectares exactement soit 8% de la surface totale du territoire et 36% de la surface agricole. Il compte 96 caves particulières et 2 caves coopératives. L’appellation d'origine contrôlée (AOC) Pic Saint-Loup est une reconnaissance importante du travail des hommes et des femmes sur des générations pour réaliser un des vins français les plus réputés. Grâce aux sols calcaire, soumis aux forts contrastes de températures entre l'été et l'hiver, est-ce que le secret de la réussite du pic Saint-loup n'est pas son climat ? ou plutôt les techniques particulières utilisées par les vignerons ? Quels types de cépage retrouvons-nous sur ce territoire ? Nous avons discuté de toutes ces questions et bien d'autres avec nos invités durant une heure d'émission en direct de Valflaunés.

