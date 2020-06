Les enseignants, entre décrochage scolaire et reprise

Du jour au lendemain, les établissements scolaires ont dû fermer leurs portes en mars dernier. Depuis, beaucoup de tâtonnements.



D’abord les cours en ligne, une découverte dans un premier temps, de la lassitude pour bon nombre d’élèves dans un second temps. Depuis le 2 juin, les collèges ont rouvert progressivement leurs portes dans le Grand-Est. Au milieu de cette organisation de fortune, le personnel du milieu scolaire. Enseignants et directeur ont dû faire face à une situation pour le moins inédite.



Témoignage de Gérard Masson, chef d’établissement de l’Institution La Providence de Strasbourg et de Pauline Thomas, enseignante en histoire-géographie dans un collège public en réseau d’éducation prioritaire.