Les Entrepôts frigorifiques Frigos Ardents de Metz s'offrent un nouveau visage

D'anciens entrepôts frigorifiques militaires reconvertis en "guinguette culturelle", les "frigos ardents" vous accueillent désormais à Metz.



En présence des représentants de la Ville de Metz, son maire Dominique Gros ; et Metz Metropole avec son président Jean-Luc Bohl, les Frigos Ardents de Metz étaient inaugurés mercredi 5 juin 2019 avec l'équipe de "Petite Lune", exploitant et à l'origine du projet.

Les anciens entrepôts militaires frigorifiques sont situés en bord de Seille, rue du Général Ferrié, et deviennent un espace économique, social et culturel. Des activités y sont organisées tout au long de cette saison estivale...

Un reportage d'Ibrahima BA.