Les entreprises en difficultés

Dans l'ombre de la crise sanitaire se profile la crise économique. Le nombre de faillites d'entreprises risque d'atteindre des records en 2021 et en 2022. Pourtant, il existe des outils peu connus du grand public et des gérants d'entreprises. Ces outils comme la conciliation et le mandat ad hoc, permettent d'éviter le dépôt de bilan et d'instaurer un dialogue avec les créanciers (fournisseurs, banques...). Les entreprises doivent réagir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.