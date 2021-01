Les espèces envahissantes

Depuis toujours et partout sur la planète, les échanges internationaux ont favorisé la migration d’espèces animales et végétales hors de leur biotope d’origine. Une faible partie d’entre elles devient envahissante, voire invasive car sans prédateurs ni modes de régulation naturelle. L’augmentation rapide des échanges et les changements climatiques ont pour corollaire une augmentation de leur nombre et des conséquences très importantes en terme de santé, biodiversité ou encore d’économie.

Le département de l’Hérault n’est pas épargné avec quelques espèces telles que le moustique tigre, la drosophile, la perruche à collier, le frelon asiatique…