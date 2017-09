Le savez-vous ? Notre département abrite le leader européen du caramel destiné à des clients qui l'utilisent dans leur préparation culinaire et même dans la fabrication de certains vins et liqueurs.

Les établissements Nigay, basés à Feurs, se développent en effet depuis plus de 160 ans et innovent régulièrement dans la composition de leurs caramels, au pluriel.

Une innovation qui se retrouve aussi à l'occasion de la création d'un nouveau site, en dehors de la Loire, en Picardie... Voici "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire"; Henri Nigay, président et directeur technique de l'entreprise, est l'invité d'Anne-Marie Vergnon.