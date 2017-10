Les Etablissements Nigay à Feurs : Le caramel peut-il soigner ? (épisode 2)

Deuxième épisode de notre émission consacrée aux innovations chez les établissements Nigay, leader européen du caramel et installé à Feurs depuis plus de 160 ans.

La semaine dernière Henri Nigay nous avait présenté des caramels innovants comme le caradatte ou le carapomme à la pomme du Pilat.

Cette semaine, nous vous proposons de découvrir des innovations d'un autre ordre, l'une en matière de management et l'autre en recherche fondamentale qui pourrait mettre en évidence les qualités thérapeutiques du caramel.

Une émission réalisée par Anne-Marie Vergnon



© cliché le Progrès