Les examens du permis de conduire reprennent

Parmi les activités économiques à relancer dans ce temps de déconfinement, il y a les auto-écoles ! Et depuis ce matin, les examens du permis de conduire ont redémarré ! On en parle dans le journal avec le préfet du Loir et Cher.



L’apprentissage manque de visibilité, en pleine période de choix d’orientation. C’est le constat fait par la région et les partenaires du secteur. Une plateforme est lancée pour faire le lien entre jeunes, centres de formations et entreprises qui recrutent.



La météo, du beau temps toujours et des températures estivales entre 25 et 30 degrés.